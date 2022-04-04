7 людей загинули через обстріл росіянами Очакова, ще 20 – поранені

Росіяни 3 квітня атакували Очаків та Миколаїв. Внаслідок ворожих обстрілів загинули 7 жителів Очакова, ще 20 – отримали поранення.

В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки місцевих людей, транспортні засоби, об'єкти цивільної інфраструктури.

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Є багато жертв внаслідок обстрілу Очакова й Миколаєва

За інформацією слідства, 3 квітня збройні сили Росії атакували міста Очаків та Миколаїв.

Внаслідок ворожих обстрілів 7 жителів Очакова загинули, ще 20 – отримали поранення. У Миколаєві загинула 1 людина, а 14 – отримали поранення, серед них є дитина.

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