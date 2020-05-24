7 найгарніших станцій метро у світі: цікаві фото

Пандемія коронавірусу змусила відчути важливість громадського транспорту та метро. Але вже з 25 травня українське метро знову запрацює! 24 канал зробив підбірку найгарніших станцій метро зі всього світу.

Метро – це вид міського транспорту, фактично, варіант залізниці, але з більш швидкими потягами. Лінії метро прокладають окремо від вуличного транспорту, найчастіше в тунелях. Про найгарніші станції метро – розповідає 24 канал.

Важливо Метро в Україні запрацює з 25 травня: останні новини

"Електрозаводська" станція в Москві

Її відкрили 15 травня у 1944 році. А назву дали по Московському електрозаводу імені Куйбишева. "Електрозаводська" станція – є пам'яткою культурної спадщини. Також ця станція немає колійного розвитку.

Станція метро "Толедо" в Неаполі

"Електрозаводська" станція / Фото: cameralabs.org

Станцію "Толедо" відкрили у вересні 2012 року. Глибина становить 50 метрів, і вона є найглибшою станцією метрополітену в Неаполі.

"Толедо" була визнана найкрасивішою станцією в Європі. Цей проєкт належить іспанському архітектору Оскару Тускетсу, а також двом художникам: Вільяму Кентрідж і Роберту Уілсона.

Станція метро "Родхусет" у Швеції

"Толедо" – найкрасивіша станція в Європі / Фото: cameralabs.org

Станція метро "Родхусет" у Стокгольмі почала функціонувати 31 серпня 1975 року. Її назвали в честь міської ратуші, будівля якої перебуває на поверхні.

"Родхусет" являє собою приклад органічної архітектури й оформлена в стилі поп-арт з композиціями кошиків і дров в стіні, а також художніми елементами у вигляді черевиків, які звисають зі стелі.



Станція "Родхусет" у Стокгольмі / Фото: cameralabs.org

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Тунель Bund Sightseeing у Китаї

Тунель прокладений під річкою Хуанпу. Унікальність цього метро не тільки в незвично-яскравому вигляді, а в тому, що замість звичних вагонів, по тунелю пересуваються маленькі кабінки. Ці кабінки розраховані на кілька пасажирів.

Довжина тунелю – 646,7 метра.

Станція "Мистецтв і ремесел" у Парижі

Тунель Bund Sightseeing у Шанхаї / Фото: cameralabs.org

Станція відкрилась 19 жовтня 1904 року. Першим відкрили зал лінії 3 на ділянці Вільє – Пер-Лашез. 28 квітня 1935 року було відкрито зал лінії 11 в складі її першої пускової дільниці Шатле – Порт-де-Ліла.

У 1994 році завдяки бельгійському художнику Франсуа Шуітену станція "Арз-е-Метьє" набула вигляду підводного човна з творів Жюля Верна і витримана в стилі стімпанк.

Станція "Золоті Ворота" в Україні

Станція "Арз-е-Метьє" у Франції / Фото: cameralabs.org

Це 29 станція Київського метрополітену. Відкрита 31 грудня 1989 року у складі першої черги будівництва Сирецько-Печерської лінії.

З 1994 року мозаїки інтер'єрів отримали статус культурної спадщини, пам'ятка архітектури та містобудування.

Мозаїка на станції "Сент-Геллерт тер" в Угорщині

Станція метро "Золоті Ворота" в Києві / Фото: cameralabs.org

Це станція Будапештського метрополітену, яку відкрили 28 березня 2014 року.

Станція метро "Сент-Геллерт тер" побудована в Буді на правому березі Дунаю на спуску мосту Свободи біля підніжжя гори Геллерта.

Станція "Сент-Геллерт тер" / Фото: cameralabs.org