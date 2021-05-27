Дуже зголодніла: 7-річна дочка загиблого Флойда запитала у Байдена, чи має він перекус

Джо Байден у річницю смерті Джорджа Флойда поспілкувався у Білому домі з його сім'єю. Там трапився кумедний інцидент з 7-річною донькою загиблого афроамериканця.

Про те, що попросила дівчинка у Байдена у Білому домі, американський президент розповів згодом журналістам.

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Маленька дочка Флойда зголодніла

За словами Байдена, коли донька Джорджа Флойда Джанна відвідала Білий дім, вона сказала йому: "Я дуже голодна, чи в тебе є якийсь перекус?".

Президент у відповідь пожартував, його дружина вбила б його", якби дівчинку не нагодували.

Дитину пригостили морозивом, Cheetos (сирні чипси – 24 канал) та шоколадним молоком.

Дочка Флойда попросила у Байдена перекус: дивіться відео

Загибель Джорджа Флойда та протести після цього: коротко

46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі під час затримання поліцією. Трапилося це 25 травня 2020 року. Тоді поліцейський застосував щодо чоловіка жорстокий прийом удушення, який призвів до його смерті.

Після цього у США та інших країнах спалахнули акції протесту проти поліцейського свавілля і расизму під гаслом BlackLivesMatter.

Офіцеру, який, за версією слідства, вбив Флойда, загрожує до 40 років ув'язнення.

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