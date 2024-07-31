На Львівщині пасажирка туристичного автобуса забула на заправці у вбиральні 7-річного сина

У Львівській області пасажирка туристичного автобуса забула на заправці у вбиральні 7-річного сина. Вона поверталась з Італії з трьома дітьми.

Правоохоронців викликала адміністрація заправки. У поліції розповіли, що мати з дітьми проїхала майже 2 тисячі кілометрів.

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Що відомо про інцидент на Львівщині

Мати із трьома дітьми поверталася з Італії на туристичному автобусі, майже 2 000 кілометрів позаду, не дивно, що втома бере своє та дещо знижує уважність. Й ось, майже діставшись домівки, здійснили санітарну зупинку на одній з автозаправних станцій Львівської області, а поїхавши далі, не помітили, що 7-річний Матвій лишився у вбиральні,

– розповіли правоохоронці.

Вони повідомили про інцидент матір Матвія та разом з поліцією чекали на батька, який виїхав зі Львівської області, щоб забрати дитину.

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Правоохоронці закликали дбати про безпеку найдорожчих.

До речі, у Львівській області 20 липня до поліції звернулась матір 11-річної дівчинки, адже дитина не повернулась додому.

Дівчинку знайшли тільки на 8-й день пошуків непритомною за майже 6 кілометрів від дому в одному з місцевих лісових масивів. Лікарі змогли стабілізувати стан дитини після гострого виснаження та зневоднення.