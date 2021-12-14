70% IT-працівників в Україні вакциновані двома дозами: більшість айтішників досі працюють з дому
Джерело:DOU
Для сфери IT-працівників України досі є актуальним ремоут. Більшість фахівців працюють з дому і цим задоволені.
Ба більше, у порівнянні з 2020 роком кількість задоволених дистанційною роботою зросла майже удвічі. Дослідники кажуть, що IT-фахівці остаточно звикли до віддаленого формату.
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Які проблеми з віддаленою роботою залишаються:
- овертайми,
- брак комунікації,
- зменшення фізичної активності через карантин.
Не поспішають набирати працівників в офіси і компанії. 48 % опублікованих вакансій були у категорії "Віддалена робота".
70% ІТ-працівників вакциновані двома дозами
Станом на листопад 2021 року майже 70% фахівців з IT-cфери уже отримали дві дози вакцинації проти коронавірусу. На цьому акцент роблять у самих компаніях, де активно організовують імунізацію своїх співробітників.
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Цікаві факти про ІT в Україні:
- Станом на грудень 2021 року в Україні працює понад 250 тисяч айтішників.
- Це рекордний показник IT-ФОПів.
- На DOU у 2021 році опублікували понад 112 тисяч вакансій – це удвічі більше, ніж за попередній рік.
- Кількість працівників 50 найбільших ІТ-компаній зросла на 10 тисяч спеціалістів.
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