70 тисяч доларів за посаду в Укрзалізниці: посередника злочинної схеми судитимуть
Джерело:Київська міська прокуратура
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо посередника під час передачі хабаря посадовцю Укрзалізниці. Спершу він вимагав 30 тисяч доларів, однак згодом його вимоги змінилися.
За даними слідства, у 2017 році до Укрзалізниці звернувся чоловік, який хотів отримати посаду начальника одного з управлінь регіональної філії "Південно-Західна залізниця". Тоді один із заступників наказав спільнику розшукати його та запропонувати "умови" працевлаштування.
До теми Брав гроші за статус учасника бойових дій: командира роти ЗСУ затримали на хабарі
Як вдалося викрити злочинну схему
Через певний час посадовець збільшив вимоги, захотівши ще 40 тисяч доларів за допомогу в отриманні посади. Його вдалося викрити в одному з ресторанів Києва після одержання 69,1 тисячі доларів.
Посередник у справі тривалий час переховувався від слідства. Однак згодом правоохоронці встановили його місцеперебування.
Посередника злочинної схеми судитимуть / Фото Київської міської прокуратури
Читайте також Заступнику голови Харківської облради обрали запобіжний захід: його викрили на хабарі
Наразі обвинувальний акт стосовно посередника скерували до Голосіївського райсуду Києва. Варто зауважити, що обвинувальний акт щодо посадовця Укрзалізниці перебуває на розгляді суду з 2018 року.