Мінометний обстріл Сумщини, донорська конференція для України: основне за 71 день війни

Вже 71 день поспіль українські захисники та захисниці хоробро дають відсіч російським агресорам. Кожен день наближає нас до перемоги.

Про ключові події четверга, 5 травня, читайте у матеріалі 24 каналу.

Напередодні Окупанти прорвались на "Азовсталь", наслідки удару по Львові: основне за 70 день війни

06:31 Рада безпеки ООН проведе засідання 5 травня щодо ситуації в Україні. На ньому мають обговорити захист цивільного населення в умовах російської агрсії.

05:48 У Єврораді вже шукають спосіб, аби конфіскувати російські активи та передати їх Україні. Проте, зазначив Шарль Мішель, як юрист він розуміє, що механізм має бути бездоганним.

05:15 У Пентагоні запевняють: своїми ракетними атаками росіянам не вдалось завадити постачанню зброї в Україну. США зберігають можливості для військового постачання, зокрема, озброєння.

03:32 Голова Євроради Шарль Мішель розповів, що 5 травня відбудеться донорська конференція для України. Вона стане відправною точкою для плану Марішалла – для відновлення після війни.

03:31 Сумську область масовано обстріляли з мінометів. Також дісталось і Чернігівщині. В цих областях зафіксували понад 40 "прильотів".

02:49 Російські війська знову обстріляли Харківщину. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, 11-річна дитина отримала поранення.

02:00 За добу Повітряні сили знищили 9 повітряних цілей противника. Наші захисники приземлили 2 ворожі літаки, 4 безпілотники та 3 крилаті ракети.

00:58 Через обстріли ворогом залізничної інфраструктури в Україні затримуються близько 20 потягів. Деякі з них по 11 годин.

00:26 Президент Зеленський звернувся до українців вночі з 4 на 5 травня. Він передусім згадав про загиблого військового журналісті Олександра Махова, який з початку російського вторгнення пішов на фронт добровольцем. Глава держави висловив впевненість, що українці здобудуть для Олександра перемогу.

Головні тези президента:

Президент розповів про евакуацію мирних жителів з Маріуполя. Під час другого етапу врятували 344 людини.

Зеленський розповів про свої перемовини з генсеком ООН Антоніу Гуттерешем, прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом, главою уряду Нідерландів Марком Рютте.

Глава держави запевнив, що росіяни понесуть відповідальність за скоєне.

Дивіться нічне звернення Володимира Зеленського: