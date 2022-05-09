Велика Британія вводить санкції, а по Києву не буде ядерного удару: основне за 75 день війни

Коли у світі 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом, українці вимушені боротись із новими загарбниками. Триває вже 75 день героїчного спротиву Росії.

На фронті продовжуються бої та обстріли. По основне за сьогодні, читайте далі.

До теми Контрнаступальні дії на Запоріжжі та бої за Зміїний: основне за 74 день війни

06:35 Зведення Генштабу на ранок 9 травня. Основне:

на Ізюмському напрямку росіяни готуються наступати на маршрутах Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька;

у Бєлгородській області Росія тримає майже 20 батальйонних тактичних груп;

росіяни хочуть наступати в напрямках Сіверська, Слов'янська, Лисичанська та Авдіївки;

на окупованому Запоріжжі росіяни відбирають у місцевих документи і обіцяють повернути лише за участі "в параді перемоги".

06:11 Бійці ЗСУ повідомили, що нещодавно спалили останню версію основного бойового танка окупантів Т-90М. Захисники опублікували потужне відео знищення оновленого російського танка "Прорив".

05:12 Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін повернулася до Києва. Радник керівника Офісу Президента припустив, що це означає: ядерного удару по столиці росіяни не завдадуть.

04:09 Велика Британія 8 травня оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Обмеження будуть спрямовані та торгівлю. Вони мають на меті ще більше послабити військову машину президента країни-агресорки Володимира Путіна.

01:54 Ситуація на металургійному комбінаті "Азовсталь" критична, і погіршується вона з кожною хвилиною. Через відсутність необхідних засобів для надання медичної допомоги, наші солдати помирають. Капітан Святослав Паламар з позивним "Калина" розповів, що наразі медичної допомоги потребують майже 600 військовослужбовців.

01:58 В оперативному командуванні "Південь" продовжують завдавати російським загарбникам шалених втрат. Лише за 8 травня вони знищили 51 ворожого військового, вертоліт, кілька безпілотників та багато іншого.