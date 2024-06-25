75% українців не довіряють Порошенку: результати опитування

Народний депутат Петро Порошенко очолив список політиків із найвищим антирейтингом. Загалом йому не довіряють понад 75% українців, а близько 64% вважають шкідливою його діяльність для України у війні з Росією.

Про це мовиться в соціологічному дослідженні Active Group на тему "Настрої українців і ставлення до політичних лідерів". Як повідомлялося раніше, соціологи назвали Петра Порошенка "розчаруванням" минулого року.

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Результати соціологічного дослідження Active Group

Згідно з результатами дослідження, 75,3% респондентів найменше з усіх політиків довіряють Петру Порошенку. Водночас повністю довіряють йому 5,3% опитаних.

Відповідаючи на питання: "Діяльність політика шкодить чи допомагає Україні у війні з Росією?", 63,6% респондентів заявили, що вважають діяльність Порошенка радше шкідливою.

Близько 71% опитаних вважає, що міжнародна діяльність лідера "Євросолідарності" несе негатив для держави. Тим часом як 22,7% проголосували за те, що вона допомагає.

В українців також запитали, що вони думають щодо заяв політиків про їхню допомогу ЗСУ. 7% вважають, що Петро Порошенко допомагає військовим. А понад 72% опитуваних зазначили, що депутат займається тільки піаром. Таку думку висловлювали і військові – минулого тижня бійці заявили, що тисячі бордів на мільйони гривень з рекламою Петра Порошенка по всій країні – спекуляція на ЗСУ.

Згідно з результатами опитування, найбільше серед політиків довіряють чинному Президенту України Володимиру Зеленському – понад 60% українців проголосували; . Крім того, понад 82% опитаних назвали його міжнародну діяльність позитивною для України.

Дослідження проводилось компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод – самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 19 червня 2024 року.