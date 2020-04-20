7 областей не надали кількість хворих на COVID-19: Ляшко пояснив чому

Про ПЛР-дослідження у областях, надбавки для лікарів, продовження карантину, пік епідемії коронавірусу, роботу поліції на Великдень, ситуацію у Чернівцях – в програмі "Після всього" на 24 каналі розповіли головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, речниця головного управління поліції в Донецькій області Олександра Гаврилко та мер Чернівців Олексій Каспрук.

7 областей подали інформацію, що не провели жодного тестування на коронавірус 19 квітня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко особисто спілкувався з кожним керівником лабораторних центрів, щоб дізнатись про причини.

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За його словами, у деяких областях не проводили ПЛР-досліджень, оскільки тривала підготовка до них. У інших – сталася помилка під час подачі даних. Зокрема, це стосується таких областей:

Вінницької,

Луганської,

Чернівецької,

Чернігівської,

Сумської,

Херсонської,

Хмельницької.

"У день, коли святкували Великдень (19 квітня – 24 канал) до Луганського обласного лабораторного центру доставили лише 1 зразок тесту у другій половині дня. Тому вони не запускали ампліфікатор для його дослідження", – зазначив Ляшко.

Він додав, що така ж ситуація була в Чернігівській та Херсонській областях. У Чернівцях сталася прикра помилка, оскільки вони прозвітували про 17 виявлених випадків коронавірусу, але у таблицю внесли нуль. Вони виправили і, зрештою, виявилось, що 19 квітня провели 48 ПЛР-досліджень.

У Вінницькій області прийняли рішення не проводити тестування, бо 19 квітня в лабораторії готували зразки для цих досліджень. А це довготривалий процес. За день вони зробили 320 таких зразків.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

Увага! Станом на 20 квітня в Україні зафіксували 5 710 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 151 людина, втім одужати вдалося 359 хворим.

Ляшко також зауважив, що 19 квітня 2020 року в Україні зафіксували 261 хворого на коронавірус.

Ми впевнені, що під час святкування Великодня люди не телефонували до лікарів, намагались перечекати. Це є однією із найбільших проблем українського суспільства,

– додав Ляшко.

Він наголосив, якщо ви відчуваєте симптоми, які характерні для коронавірусних хвороб – одразу телефонуйте своєму сімейному лікареві або проконсультуйтесь зі 103. Не потрібно чекати, коли стане гірше. У МОЗ також приймають всі звернення щодо відмов у тестуванні на коронавірус чи щодо порушення алгоритму і розглядають кожен окремий випадок.

Про продовження карантину

Карантин в Україні має закінчитись 24 квітня. Однак головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що подаватиме постанову про продовження карантину як мінімум до 12 травня 2020 року.

Я як санітарний лікар України буду готувати подання про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде покращуватись вже в понеділок (27 квітня – 24 канал),

– заявив Ляшко.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Про надбавки лікарям

За словами Віктор Ляшка, питання забезпеченості і оплати праці у розмірі 300% від окладів перебуває на особистому контролі президента, прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я. У середу, 22 квітня, планують прийняти ще ряд рішень, які після змін до бюджету дозволять Національній службі охорони здоров'я виплатити обіцяні надбавки за квітень 2020 року.

Голова МОЗ особисто контролює пакет оплати праці тих лікарів, які працювали з лабораторно підтвердженими випадками коронавірусної хвороби,

– зазначив Ляшко.

Він також додав, що уряд контролює кожен регіон та медичний заклад для того, щоб гроші, які будуть нараховані, дійшли до кожного медпрацівника, який надавав допомогу хворим на COVID-19.

Що відомо про підвищення зарплат для лікарів?Спершу про підвищення зарплат заявляв Президент України Володимир Зеленський. За словами президента, лікарям, які займаються хворими на коронавірус, мали підвищити зарплату на 300%, решті – на 200%.



Кабінет Міністрів України затвердив погодинну оплату лікарям, а також підвищення зарплат втричі, як і обіцяв президент.

Про пік епідемії коронавірусу

"За деякими математичними прогнозами, в нас пік мав початись 14 – 17 квітня. Якщо ми подивимось на ці дати, то так, дійсно, був зареєстрований 501 випадок – це найбільше", – заявив Ляшко.

За його словами, в цьому конкретному випадку математичне прогнозування спрацювало.



Важливість карантину / Інфографіка 24 Каналу

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