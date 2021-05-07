У 2015 році вперше в історії України офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової у Європі та перемоги над нацизмом проходили 2 дні – 8 та 9 травня. Що заплановано у 2021 – читайте далі.

Варто знати Що відзначають 8 й 9 травня в Україні та чому червоний мак замінив георгіївську стрічку

Київ

Джерело: офіційний портал Києва

У столиці з нагоди Дня пам'яті та примирення й Дня перемоги над нацизмом заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій.

6 травня у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" відкрилася фотовиставка "Мить історії". Її можна відвідати до 16 травня.

у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" відкрилася фотовиставка "Мить історії". Її можна відвідати до 16 травня. Від 7 до 21 травня триватиме виставка архівних документів. Переглянути її можна у режимі онлайн на сайті Державного архіву Києва.

триватиме виставка архівних документів. Переглянути її можна у режимі онлайн на сайті Державного архіву Києва. 8 травня у День пам'яті та примирення у парку Вічної Слави проведуть урочисту церемонію покладання квітів до могили Невідомого солдата.

у День пам'яті та примирення у парку Вічної Слави проведуть урочисту церемонію покладання квітів до могили Невідомого солдата. У цей же ж день у Музеї окупації Києва проведуть зустріч з ветеранами бойових дій. А в бібліотеці імені Лесі Українки відкриють виставку "Пам'ятати заради майбутнього".

9 травня відбудуться урочистості "Пам'ятаємо – Перемагаємо" на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

відбудуться урочистості "Пам'ятаємо – Перемагаємо" на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Крім цього, під час цього заходу на території музею проведуть поминальне богослужіння та молебень за мир в Україні та захисників Вітчизни.

Одеса

Джерело: Одеська міська рада

Зауважимо, що 8 травня о 10:00 в Одесі оголосили загальноміську хвилину мовчання на вшанування пам'яті захисників України усіх часів.

8 та 9 травня о 10:00 відбудеться покладання квітів до пам'ятника Невідомому матросу у парку імені Шевченка та проведення спільного міжконфесійного поминального молебню.

відбудеться покладання квітів до пам'ятника Невідомому матросу у парку імені Шевченка та проведення спільного міжконфесійного поминального молебню. Крім цього, 8 – 9 травня в Одесі також проходитимуть покладання квітів до братських могил і монументів Поясу Слави.

в Одесі також проходитимуть покладання квітів до братських могил і монументів Поясу Слави. 9 травня о 10:15 покладатимуть квіти на траверсі пам'ятника Невідомому матросу в акваторії Одеського заливу з кораблів та катерів Західної військово-морської бази ВМС ЗСУ.

покладатимуть квіти на траверсі пам'ятника Невідомому матросу в акваторії Одеського заливу з кораблів та катерів Західної військово-морської бази ВМС ЗСУ. А об 11:00 – до стели "Крила Перемоги" на площі Десятого квітня, а о 12:00 – на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.

– до стели "Крила Перемоги" на площі Десятого квітня, а – на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї. 9 травня у дендропарку Перемоги виступить духовий оркестр Одеського муніципального театру духової музики

у дендропарку Перемоги виступить духовий оркестр Одеського муніципального театру духової музики Також у цей день о 14:00 на території Меморіалу героїчної оборони Одеси виступить оркестр Головного управління Нацполіції на Одещині.

Рівне

Джерело: Суспільне

У Рівному також вже затвердили план заходів з відзначення Дня пам'яті та примирення й 76 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій.

8 травня на Меморіалі вічної слави о 10:15 стартує флешмоб "Повертайся живим". Ветерани, а також представники влади покладатимуть там квіти.

на Меморіалі вічної слави стартує флешмоб "Повертайся живим". Ветерани, а також представники влади покладатимуть там квіти. Водночас об 11:00 на Алеї Героїв кладовища "Нове" вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні та загиблих Героїв АТО. Відбудеться панахида, покладатимуть квіти.

на Алеї Героїв кладовища "Нове" вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні та загиблих Героїв АТО. Відбудеться панахида, покладатимуть квіти. Вже о 13:00 у Рівненському краєзнавчому музеї розпочнеться тематична експозиція "Рівненщина у роки Другої світової війни".

Рівненському краєзнавчому музеї розпочнеться тематична експозиція "Рівненщина у роки Другої світової війни". Ввечері о 22:00 на Майдані Музики біля органного залу пройде мистецько-патріотична акція "Перша хвилина миру".

на Майдані Музики біля органного залу пройде мистецько-патріотична акція "Перша хвилина миру". 9 травня на Майдані Магдебурзького права відбудеться урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку "Загиблим за Україну". Захід запланований на 10:15.

на Майдані Магдебурзького права відбудеться урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку "Загиблим за Україну". Захід запланований на На майдані Незалежності з 10:00 до 18:00 можна буде переглянути тематичні виставки – "1939-1945. Пам'ятаємо! Перемагаємо!" та "Українська Друга світова".

можна буде переглянути тематичні виставки – "1939-1945. Пам'ятаємо! Перемагаємо!" та "Українська Друга світова". Об 11:00 на військовому меморіалі кладовища Дубенське вшанують подвиг переможців нацизму у Другій світовій війні. Відбудеться мітинг-реквієм "1939-1945. Ніколи знову".

Житомир

Джерело: телеграм-канал ТЖ

У Житомирі 8 травня також вшанують пам'ять загиблих у Другій Світовій війні, а 9 травня відсвяткують День перемоги над нацизмом.

8 травня о 10:00 відбудеться урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку Перемоги на площі Перемоги

відбудеться урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку Перемоги на площі Перемоги Цього ж дня о 10:30 заплановане урочисте покладання квітів до Монумента Слави.

заплановане урочисте покладання квітів до Монумента Слави. Об 11:00 9 травня пройде покладання квітів до пам'ятного знаку Перемоги на площі Перемоги та переїзд ветеранів до Монумента Слави. А об 11:30 – покладання квітів до Монумента Слави.

Вінниця

Джерело: "Голос України"

Протягом дня 9 травня у місті виступатимуть художні професійні колективи з творами на воєнну тематику, а також тими, що закликають до миру.

Серед цих колективів – Академічний міський хор імені Газінського, естрадний оркестр "Він-Бенд", оркестр Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил України.