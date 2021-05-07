У 2015 році вперше в історії України офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової у Європі та перемоги над нацизмом проходили 2 дні – 8 та 9 травня. Що заплановано у 2021 – читайте далі.
Варто знати Що відзначають 8 й 9 травня в Україні та чому червоний мак замінив георгіївську стрічку
Київ
Джерело: офіційний портал Києва
У столиці з нагоди Дня пам'яті та примирення й Дня перемоги над нацизмом заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій.
- 6 травня у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" відкрилася фотовиставка "Мить історії". Її можна відвідати до 16 травня.
- Від 7 до 21 травня триватиме виставка архівних документів. Переглянути її можна у режимі онлайн на сайті Державного архіву Києва.
- 8 травня у День пам'яті та примирення у парку Вічної Слави проведуть урочисту церемонію покладання квітів до могили Невідомого солдата.
- У цей же ж день у Музеї окупації Києва проведуть зустріч з ветеранами бойових дій. А в бібліотеці імені Лесі Українки відкриють виставку "Пам'ятати заради майбутнього".
- 9 травня відбудуться урочистості "Пам'ятаємо – Перемагаємо" на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.
- Крім цього, під час цього заходу на території музею проведуть поминальне богослужіння та молебень за мир в Україні та захисників Вітчизни.
Одеса
Джерело: Одеська міська рада
Зауважимо, що 8 травня о 10:00 в Одесі оголосили загальноміську хвилину мовчання на вшанування пам'яті захисників України усіх часів.
- 8 та 9 травня о 10:00 відбудеться покладання квітів до пам'ятника Невідомому матросу у парку імені Шевченка та проведення спільного міжконфесійного поминального молебню.
- Крім цього, 8 – 9 травня в Одесі також проходитимуть покладання квітів до братських могил і монументів Поясу Слави.
- 9 травня о 10:15 покладатимуть квіти на траверсі пам'ятника Невідомому матросу в акваторії Одеського заливу з кораблів та катерів Західної військово-морської бази ВМС ЗСУ.
- А об 11:00 – до стели "Крила Перемоги" на площі Десятого квітня, а о 12:00 – на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.
- 9 травня у дендропарку Перемоги виступить духовий оркестр Одеського муніципального театру духової музики
- Також у цей день о 14:00 на території Меморіалу героїчної оборони Одеси виступить оркестр Головного управління Нацполіції на Одещині.
Рівне
Джерело: Суспільне
У Рівному також вже затвердили план заходів з відзначення Дня пам'яті та примирення й 76 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій.
- 8 травня на Меморіалі вічної слави о 10:15 стартує флешмоб "Повертайся живим". Ветерани, а також представники влади покладатимуть там квіти.
- Водночас об 11:00 на Алеї Героїв кладовища "Нове" вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні та загиблих Героїв АТО. Відбудеться панахида, покладатимуть квіти.
- Вже о 13:00 у Рівненському краєзнавчому музеї розпочнеться тематична експозиція "Рівненщина у роки Другої світової війни".
- Ввечері о 22:00 на Майдані Музики біля органного залу пройде мистецько-патріотична акція "Перша хвилина миру".
- 9 травня на Майдані Магдебурзького права відбудеться урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку "Загиблим за Україну". Захід запланований на 10:15.
- На майдані Незалежності з 10:00 до 18:00 можна буде переглянути тематичні виставки – "1939-1945. Пам'ятаємо! Перемагаємо!" та "Українська Друга світова".
- Об 11:00 на військовому меморіалі кладовища Дубенське вшанують подвиг переможців нацизму у Другій світовій війні. Відбудеться мітинг-реквієм "1939-1945. Ніколи знову".
Житомир
Джерело: телеграм-канал ТЖ
У Житомирі 8 травня також вшанують пам'ять загиблих у Другій Світовій війні, а 9 травня відсвяткують День перемоги над нацизмом.
- 8 травня о 10:00 відбудеться урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку Перемоги на площі Перемоги
- Цього ж дня о 10:30 заплановане урочисте покладання квітів до Монумента Слави.
- Об 11:00 9 травня пройде покладання квітів до пам'ятного знаку Перемоги на площі Перемоги та переїзд ветеранів до Монумента Слави. А об 11:30 – покладання квітів до Монумента Слави.
Вінниця
Джерело: "Голос України"
Протягом дня 9 травня у місті виступатимуть художні професійні колективи з творами на воєнну тематику, а також тими, що закликають до миру.
Серед цих колективів – Академічний міський хор імені Газінського, естрадний оркестр "Він-Бенд", оркестр Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил України.