Вибухи в Миколаєві та прогноз краху Росії: основне за 82 день війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 82 дні. 16 травня ми ще на один день наблизилися до перемоги.

Адже Збройні Сили України активно ліквідовують російських окупантів. Про головні події на фронті та перебіг війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми ЗСУ витіснили росіян за кордон, ракетний удар по Львівщині: основне за 81 день війни

05:36 Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що під ранок 16 травня у місті було чути вибухи. Це сталося в момент, коли лунала повітряна тривога. Людей просили не покидати свої укриття, поки не буде відбою.

05:28 Президент Фінляндії Саулі Нііністьо поговорив із Володимиром Путіним і поінформував диктатора, що його країна вступатиме у НАТО. За його словами, реакція Путіна під час розмови була на диво спокійною.

03:50 Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Росію чекає крах. Війська країни-окупантки не дійдуть до кордонів Луганської та Донецької областей, адже їм не вистачить сили та засобів. Натомість Україна поверне всю територію.

01:31 Мешканці столичного району Оболонь на початку доби 16 травня почули звуки схожі на вибухи. Повітряної тривоги в місті в цей момент не було. Місцевих просили бути обережними.