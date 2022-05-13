9 людей з нашого волонтерського штабу вже воюють, – Притула

У волонтерському штабі волонтера Сергія Притули працюють декілька сотень людей. Однак деякі із них уже відправились на фронт.

Загалом уже 9 людей із їхнього штабу уже воюють та захищають наші землі. Про це 24 каналу розповів волонтер Сергій Притула.

До слова Потреба в авто на фронті така, що не налазить на голову, – Притула

Тому що спочатку вони приходили у військкомати, і армія не була готовою взяти до війська стільки українців, які хотіли служити. Тож хлопцям сказали почекати, коли прийде час,

– розповів волонтер.

Тож після цього вони працювали волонтерами, деякі повернулися до роботи. Але зараз вони на фронті.

У МВС відповіли на закиди про тероборону на передовій

У МВС вказують, що останнім часом почастішали публікації від різних підрозділів територіальної оборони про те, що їх непідготовленими кинули на передову.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів розповів, що нікого без досвіду не відправляють на "нуль", максимум – перша лінія, оскільки "не обстріляні солдати створюють серйозну загрозу на місці бойових дій".

Адже головне завдання ТрО – допомога військовим, а не ведення бойових дій. Вони не атакують росіян. Максимум їхнім завданням є утримання позицій на 1 лінії, а не на нулю.

Мобілізація в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вже пройшла низка хвиль мобілізації.

До лав Збройних Сил України та інших секторів оборони країни призвали, тих військовослужбовців, які мають досвід ведення бойових дій з 2014 року. Таких в Україні є приблизно 400 тисяч осіб.

Однак у випадку більш суттєвих загроз з боку Росії виключати наступні хвилі мобілізації у владі не можуть.

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Волонтерська діяльність Притули