9-річна дівчинка потрапила у реанімацію після катання на санках у Тернополі
Джерело:ZAXID.NET
У Тернополі під час катання на санках 9-річна дівчинка випадково вдарилася головою об іншу. Через це дитина отримала серйозні травми.
Прикрий інцидент трапився під час того, як дівчинка на санках спускалася з гірки у парку. Медики госпіталізували дитину до реанімації.
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Дитину перевели з реанімації уранці
Нещасний випадок трапився у міському парку на вулиці Тарнавського. Там 9-річна дівчинка під час спуску з гірки сильно вдарилася об іншу дитину. Очевидці одразу викликали медиків.
Лікарі діагностували в дитини серйозні травми голови. Дівчинка опинилася в реанімації. Там вона пробула до ранку наступного дня.
9-річна дівчина, спускаючись з гірки у парку, вдарилась головою об зустрічну дитину й втратила свідомість. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку дівчинку, після наданої медичної допомоги, доставлено в обласну дитячу лікарню,
– повідомили в центрі екстреної медичної допомоги області.
Уранці наступного дня дитину перевели до хірургічного відділення. Там її лікуватимуть надалі та спостерігатимуть за її станом.
Що робити, якщо у дитини травма голови: поради батькам
Якщо дитина отримала травму голови, то потрібно негайно звернутися до лікарів, адже більшість симптомів проявляються черед день-два. Зокрема допомога медиків необхідна при таких симптомах:
- втрата свідомості;
- дитина не може впізнати знайомих людей або місце, де вона перебуває;
- існує будь-яка неадекватна поведінка (наприклад, невмотивоване збудження);
- дитина постійно сонна або її важко розбудити;
- головний біль, який посилюється або не проходить протягом кількох годин;
- зіниці виражено різного розміру при однаковому освітленні;
- слабкість та оніміння;
- порушення координації рухів (нестійкість під час ходьби, неможливість нормально користуватися звичайними предметами, а саме ложкою, чашкою, ручкою тощо);
- нудота;
- порушення мови;
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