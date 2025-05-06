Кремль готує низку пропагандистських акцій на Заході до 9 травня, – ГУР

Мотопробіги, “бєссмєртні полки”, паперові гвоздики – усе це частина інформаційно-пропагандистських заходів, що Кремль готує на Заході. Вони відбудуться у столицях країн-партнерів України.

Росія активізує пропагандистський тиск з нагоди "Дня побєди". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

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ГУР попереджає про масштабну пропагандистську компанію Кремля з нагоди 9 травня

Держава-агресор Росія активізує мережу агентів впливу напередодні так званого "Дня побєди" – у столицях багатьох держав світу Кремль планує провести низку інформаційно-пропагандистських заходів,

– попередили в ГУР.

У чеській столиці Празі 7-8 травня відбудеться мітинг "За відновлення відносин з РФ" та акція "80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир".

"Організатор – антиурядовий проросійський рух "Ne zakladnam CR". На 9 травня 2025 року представники вказаної організації ходитимуть центральними вулицями Праги з метою нібито "вшанування жертв" Другої світової війни. Низку заходів по всій країні, спрямованих на глорифікацію "красной армії", також запланували чеські комуністи", – кажуть у ГУР.

У Софії (столиці Болгарії) представники організації "Русскій дом в Болгарії" 9 травня планують провести пропагандистський захід "Геогріївська лєнточка".

6 травня у Брюсселі "Русскій дом" розпочне круглий стіл "о борьбє, которую солідарно, совмєстно с народамі Россіі і другіх рєспублік Совєтского союза вєлі протів корічнєвой чуми ХХ вєка бєльґійци, ґолландци і люксємбуржци".

У Лондоні московити планують театралізоване відтворення подій 1945 року. У Варшаві – акцію "стєна памяті", яку організовує той же "Русскій дом".

У Бухаресті посольство Росії організує покладання квітів невідомому солдату, там пролунають пропагандистські промови. Також у Румунії росіяни намагаються залучити широку аудиторію, включно з дітьми, до акції “Прикрась свої вікна символами перемоги”. У межах цієї інформаційної кампанії в соцмережах поширюють радянсько-російські “побєдобєсні” мотиви та символіку.

В Італійській Вероні "Русскій дом" планує провести міжнародний форум "пам'ять переможців".

У більшості європейських країн 9 травня 2025 року також запланована вигідна росії акція “Європейський проєкт миру”,

– кажуть у ГУР.

У Торонто, Монреалі та інших великих містах Канади російські агенти впливу, оформлені як громадська організація "бєссмєртний полк", мають намір провести:

автомобільні та мотоциклетні пробіги з радянсько-російською символікою;

тематичні концерти;

майстер-класи зі створення паперових букетів гвоздики;

трансляції радянських тематичних мультфільмів та фільмів;

взяти участь в організованому телеканалом держави-агресора "россія 1" музичному "бєссмєртному полку".

Пропагандистські марші "бєссмєртний полк" заплановані у передмісті Вашингтона (США), Мюнхені (Німеччина), Торонто (Канада), Бєлґраді (Сербія), Неаполі та Генуї (Італія) та інших містах.

Росія фальсифікує історію, перекручує факти про Другу світову війну, створює та експлуатує міфи про "побєду над фашизмом" з метою виправдання злочинної війни проти України та поширення власного злоякісного впливу у світі,

– нагадали в ГУР.