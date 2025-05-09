Кияни та гості міста вирішили відсвяткувати "дєнь пабєди". У Парку Слави зібралися люди із забороненою символікою і почали співати російські пісні.

У телеграм-каналах публікують відповідні відео, передає 24 Канал. За їхніми даними, там була й горезвісна Людмила Савченко, яку вже не вперше затримує поліція через пропаганду російських наративів.

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Як проходить "дєнь пабєди" у Києві

В Україні, країнах ЄС і США День перемоги над нацизмом відзначають 8 травня. Попри це, багато людей вирішили відсвяткувати "9 мая".

Уже традиційно це робить Людмила Савченко. Жінка у пілотці із радянською зіркою прийшла покласти квіти до Парку Слави та почала ображати поліцейських через їхнє зауваження щодо забороненої символіки.

Звьоздочку даже нє відно. Што ви прісталі. Вашу свастіку да!.. Єто головной убор жєнщіни... Жєнщіна нє снімаєт,

– заявила вона.

Жінка із забороненою символікою у Києві: дивіться відео

Жінка також щось почала щось розповідати про російське оповідання Івана Тургенєва "Муму" і взялася погрожувати відправити правоохоронців на фронт.

"А на наразі ми вас запрошуємо у Печерське управління поліції для надання пояснень", – відреагували на це поліцейські.

Натомість жінка визнала, що була там уже 6 разів.

"Будете сьомий", – додав один із правоохоронців.

Її таки відвезли до Печерського райвідділку, але перед тим, як сісти у поліцейську автівку, жінка "на прощання" помахала своїм "прихильникам".

Однак, цим інциденти у Києві не обмежилися. На інших відео видно, як люди вмикали російські "пабєдниє" пісні, а інші навіть співали їх. Розповідали при цьому, що "дєд ваєвал в Брєстє" і "сєводня такой празднік".

Жінка слухає російські пісні у Києві: дивіться відео

Кияни співають "пабєдниє" пісні: дивіться відео

Помітили кияни також монаха з орденом на грудях, який співав пісню "Дєнь пабєди".

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Прихильники "русского міра" у Києві навіть встряли у бійку.

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