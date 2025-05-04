У Росії продовжують готуватися до сакрального 9 травня та вигадують усе дивніші речі. У Москві збудували копію німецького Рейхстагу у натуральну величину, аби показувати пропагандистські вистави про штурм будівлі навесні 1945 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Навіщо у Москві збудували копію Рейхстагу

Пропагандисти розповіли, що копію Рейхстагу встановили в кінопарку "Москіно". Ініціатором вистави став режисер Ігорь Угольников, якого внесли до санкційних списків в Україні за підтримку війни.

За його словами любителя Путіна, ця реконструкція "допоможе створити атмосферу реалістичності, повного занурення" у події 1945 року.

Російські ЗМІ пишуть, що у цій виставі братимуть участь близько 30 одиниць експозиційної та ігрової техніки, зокрема літаки Як-3, МіГ-3, І-16, танки, а також бронетранспортер німецького заводу Hanomag.

У Москві звели копію Рейхстагу у справжньому розмірі для пропаганди: дивіться відео

Саму "реконструкцію" будуть показувати впродовж 9 днів у травні. Однак після 9 травня декорацію не будуть викидати чи розбирати, а використають для створення пропагандистського фільму "Прапор Перемоги".

Цікаво, що під час вистави відтворюють сцену підняття прапора над Рейхстагом радянськими військами у травні 1945 році. Водночас окупанти вочевидь забули, що справжню операцію зі встановлення "прапору Перемоги" у Берліні тоді очолював українець, лейтенант Олексій Берест.

Він також був перемовником у перемовинах з офіцерами СС, які захищали Рейхстаг, але зрештою визначного визнання не отримав, а всі лаври відійшли іншим офіцерам, з яким він працював. Так само зараз і Росія намагається приховати справжню історію та цинічно бреше своїм громадянам, зокрема і в історичному контексті.