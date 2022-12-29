90% Львова – без світла: Садовий про наслідки ракетного удару

Зранку 29 грудня ворог завдав масованої атаки по Україні. У низці областей пролунали вибухи.

Зокрема, 29 грудня вибухи пролунали у Львові. Мер Андрій Садовий розповів про ситуацію в місті.

Важливо Над усією Україною – 120 ракет, – у Зеленського відреагували на масовану атаку Росії

Яка ситуація у Львові з електропостачанням

За його інформацією, 90% міста – без світла. Наразі очікують про додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують.

Садовий зазначає, що можуть бути перебої з водопостачанням. "Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури. Залишайтесь в укриттях", – додав мер Львова.

Зауважимо, що Генштаб ЗСУ попереджує: не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри у жодні телеграм-чати та боти. Ворог моніторить український інфопростір і може коригувати нові удари, відповідно по ваших повідомлень.

Частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили. Є загроза повторних ударів. Не покидайте укриття,

– написав Максим Козицький.