90%, що це була фосфорна бомба, – Гайдай про обстріл Попасної

Окупанти обстріляли Попасну на Луганщині. Ймовірно, російські бойовики використали фосфорну бомбу.

Військові Росії використовують для обстрілів всю можливу зброю, яку мають. Про це сказав голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.

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Відбувається підготовка до "зеленого коридору"

Точну інформацію щодо обстрілів Попасної ще з'ясовуватимуть.

Однак згідно із відео, 90% гарантія, що вони (окупанти – 24 канал) використали фосфорну бомбу,

– наголосив Гайдай.

Він зауважив, що інформації про постраждалих наразі немає. В місті готуються до можливого "зеленого коридору", щоб залізницею вивезти людей.

"У нас було 2 маршрути. Однак один із них сьогодні (13 березня – 24 канал) вже бомбили. Там загинув працівник Укрзалізниці", – повідомив Гайдай.

Що відомо про обстріл Попасної

Інформація про вибух з'явилась вночі із 12 на 13 березня. Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, окупанти застосували фосфорні боєприпаси.

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