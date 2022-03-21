96-річний чоловік, який пережив німецькі концтабори, загинув у Харкові від вибуху бомби

У Харкові загинув 96-річний Борис Романченко. Чоловіка вбив ворожий снаряд, який прилетів у його будинок.

Чоловік загинув у п'ятницю, 18 березня. Тоді російські терористи обстрілювали житлові будинки.

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Відомо, що Борис Романченко був в'язнем німецьких концтаборів Бухенвальд, Пенемюнде, Мітельбау-Дора та Берген-Бельзен.

Він активно боровся за збереження пам'яті про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

На загибель Романченка відреагував мер Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що тепер справу Гітлера продовжують нові фашисти.

До теми дивіться відео про ситуацію на Харківщині станом на 21 березня: