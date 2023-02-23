Наважилися лише поляки: ЗМІ розкрили подробиці секретної операції поліції Польщі в Україні

Протягом п'яти місяців 98 польських поліцейських брали участь у надсекретній місії в Україні. Вони займалися розмінуванням районів, звідки відійшли росіяни.

Матеріал опублікований після того, як останні польські піротехніки повернулися до країни. Видання повідомило, що на цю місію наважилися лише поляки.

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Деталі секретної операції

Як відомо, минулого року військове командування України звернулося до членів групи ATLAS – поліцейської оперативної групи, що об'єднує спеціальні антитерористичні підрозділи Європейського Союзу.

З усіх учасників групи ATLAS на звернення українців відгукнулася лише Польща. Інші країни вирішили, що місія в охопленій війною країні надто небезпечна.

Зокрема, запит стосувався направлення в Україну піротехніків для розмінування країни. Йшлося про місця, які росіяни замінували під час своєї втечі.

В українській армії не вистачає саперів, щоб у достатньому масштабі займатися розмінуванням. До слова, цю роботу не можуть зробити й військові сапери з країн НАТО, бо це буде розцінено як провокація з боку Росії. Єдиним варіантом було відправити поліцейську піротехніку.

В Україні досі заміновано 30% території (174 тисячі кілометрів квадратних), тоді як станом на квітень розмінування потребували близько 300 тисяч кілометрів квадратних, тобто майже половина площі держави.

Зауважують, що в Україну їхали лише добровольці. Серед них були: піротехніки, парамедики та члени бойових груп. Крім того, поліція також взяла з собою двох службових собак.

Де проводили розмінування

На початку жовтня група з 98 польських фахівців вирушила до Київської області. Спочатку місія мала тривати три місяці, однак у грудні її продовжили ще на два. Поляки вимушені були працювати в умовах систематичних ракетних обстрілів та атаки дронів.

Одним із перших завдань піротехніків було розчистити територію одного з аеропортів під Києвом (ймовірно, йдеться про летовище у Гостомелі). Там у лютому 2022 року росіяни планували висадку, але ЗСУ ретельно замінували територію, аби запобігти цьому.

Поляки розміновують Київщину / Фото WP

Загалом поляки вивезли 2 тисячі небезпечних предметів, очистили дороги та поля від протитанкових та протипіхотних мін.

Під Києвом польські піротехніки також знешкодили пастки, які росіяни залишили в покинутих будівлях, і розмінували залишки знищених складів зброї, які росіяни мали використати під час штурму столиці.

На щастя, за майже п'ять місяців служби ніхто з польських поліцейських не постраждав.