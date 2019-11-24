А пасажири нехай почекають: в Одесі маршрутники влаштували бійку посеред рейсів – відео

В Одесі водії маршрутних таксі вирішили з'ясувати взаємини прямо під час виконання рейсу. Хулігани навіть не звернули увагу на те, що у салонах їхніх автобусів перебували люди.

Інцидент трапився уранці неділі, 24 листопада, поблизу зупинки "Вулиця Довженко". Відповідне відео опублікував один із одеських телеграм-каналів.

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У мережі зазначають, що один із автобусів (185 маршрут) підрізав інший. Це і стало причиною сутички водіїв. Під час сутички один із водіїв заліз у кабіну іншого. Також обидвоє використовували ненормативну лексику.

Зауважимо, що салони автобусів були заповненими. А коли водії чубилися, людям довелося за цим споглядати та чекати, коли вони нарешті поїдуть.

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До слова, нещодавно в Одесі водій маршрутки у буквально сенсі викинув з салону пасажира, який перед цим знепритомнів. Чоловік так і залишився лежати просто вулиці непритомним, а водій навіть не викликав "швидку".