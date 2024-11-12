У столиці Абхазії – масові протести: перекрито 2 мости, "влада" стягує військову техніку

У Сухумі, що є столицею окупованого району Грузії Абхазії, пізно ввечері 11 листопада спалахнули масштабні протести. Більшість протестувальників зібралися біля будівлі так званої "Служби безпеки держави", яка є аналогом російської ФСБ, інші – вийшли на площу Свободи.

Крім того, протестувальники перекрили 2 мости в Сухумі. Що зараз відбувається в Абхазії та чому спалахнули протести – повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Абхазію сколихнули масштабні протести

Пізно ввечері у найбільшому місті та столиці окупованого регіону Абхазія Сухумі спалахнули масштабні протести. Місцеві жителі оточили будівлю так званої "Служби держбезпеки", вийшли на площу Свободи, перекрили Гумістінський міст та міст через річку Кодор. Повідомляють, що вже відбулися сутички між протестувальники та правоохоронцями Абхазії.

Протести в Абхазії: дивіться відео

Протести в Абхазії: дивіться відео

Причиною масових заворушень стала низка подій. По-перше, місцева опозиція та народ виступила проти нового закону про статус багатофункціональних комплексів. Так, новий закон буквально може перетворити Сухумі на поганий аналог Сочі, безконтрольна житлова забудова підніме ціни на нерухомість, і абхази не зможуть конкурувати з більш заможними жителями великих міст Росії.

По-друге, місцева "влада" затримала 5 представників опозиції, які також виступали проти закону та підтримували настрої місцевих. Як пише "Ехо Кавказу", мовиться про опозиціонерів Омара Сміра, Гаррі Кокая, Алмасхана Ардзінба, Рамаза Джопуа та Аслана Гуарамія.

Затримання опозиціонерів: дивіться відео

Спецслужба самопроголошеної республіки Абхазія затримала політиків, коли ті поверталися з зустрічі з місцевим населенням. У "кращих традиціях" затримання було дуже жорстоким, спецпризначенці використовували силу, а відео, яке поширилося у мережі, викликало нову хвилю обурення й без того невдоволеного та розлюченого населення Абхазії.

Ба більше, жодних офіційних повідомлень про те, чому затримали політиків, місцеві представники "влади" не публікували. Нині протестувальники вимагають відпустити опозиціонерів. Ба більше, вони заявляють, що не планують залишати вулиці, поки їхні вимоги не будуть виконані.

Водночас місцева "влада" офіційно ніяк не реагує на події. Проте до резиденції "президента" Абхазії вже стягують військову техніку.

Військова техніка в столиці Абхазії: дивіться відео

Чому в Абхазії проти закону про багатофункціональні комплекси

Абхазія стикається з чималими проблемами у питаннях нерухомості. Так, місцева "влада" ще минулої зими намагалася прийняти закон "Про регулювання правового статусу багатофункціональних комплексів". Проте тоді це також супроводжувалося чималою критикою, адже у лобіюванні будівництва цих комплексів мешканці звинувачують колишнього голову Краснодарського краю та міністра сільського господарства Алєксандра Ткачова. Тоді "президент" Аслан Бжанія відкликав закон.

Місцеве населення натомість вимагає спочатку врегулювати закони в галузі кадастру. Крім того, абхази переймаються, що і без того перевантажена система комунікацій може не витримати, адже енергосистема та водопостачання не готові до такого. Так, минулої зими в Абхазії вводили відключення світла на 4 – 8 годин на добу, а з будівництвом нових комплексів вони можуть стати ще тривалішими.