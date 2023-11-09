В Абхазії шукають озброєну групу: місцева влада терміново посилила охорону Сухумі

В Абхазії, а саме у Гулрипшському районі, силовики розшукують озброєну групу людей. Під посилену охорону взяли всі підступи до Сухумі.

Про це заявив "міністр" невизнаної республіки Роберт Кіут. Зазначають, що сімох озброєних людей бачили місцеві мисливці поблизу села Азанта.

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Особи чоловіків не встановлено

Так званий міністр переповів слова мисливців, що, мовляв, ці невстановлені особи мали при собі зброю, імовірно автоматами М-4.

Чоловіки були у чорній формі, масках, касках, добре екіпіровані. Ба більше, вони начебто мали дрон, який запустили над місцевістю.

Кіут також додав, що силові структури республіки залучені у пошуку озброєної групи. За його словами, під посилену охорону взято всі підступи до міста Сухумі.

До слова, влітку так званий парламент окупованої військами Росії Абхазії вирішив передати Москві летовище у місті Сухумі.

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