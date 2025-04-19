Кандидат у президенти Польщі Браун удерся до лікарні та погрожував лікарці арештом через аборт

Ультраправий член Європейського парламенту та кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун вдерся до однієї районної лікарні та почав погрожувати місцевій лікарці. Причиною стало нібито проведення медикинею аборту на пізньому терміні вагітності.

Ці дії політика вже засудили міністри юстиції та рівності Польщі, а поліція розпочала розслідування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що відомо про скандал з кандидатом Брауном

Польська лікарка Ґізела Ягельська сказала, що підписувала якісь адміністративні документи, коли натовп із близько 30 чоловіків на чолі з Гжегожем Брауном увірвався до лікарні близько 11 ранку. Вона сказала, що чоловіки оточили її, не давали вийти та сказали, що її слід заарештувати.

Він (Гжегож Браун – 24 Канал) образив мене, він назвав мене серійною вбивцею і штовхнув мене, коли я хотіла вийти з кімнати. У нас було багато демонстрацій (проти абортів – 24 Канал) перед лікарнею протягом багатьох років, але ніколи не траплялося, щоб ці люди приходили до лікарні,

– сказала Ягельська.

У відео, яке сам опублікував політик, Браун сказав, що він був у районній лікарні Олешниці, щоб затримати Ягельську після того, як вона зробила аборт плода, який мав рідкісну скелетну дисплазію. За словами, політика, це несло серйозну загрозу життю матері.

На кадрах видно, як член Європарламенту заходить до лікарні, показуючи свій значок Європарламенту. Він заявив, що проведе "громадянський арешт" за "злочин позбавлення життя", й попрямував за лікаркою в офіс, закликаючи інших викликати поліцію.

Як кандидат у президенти Польщі втрапив у скандал з лікаркою через аборт / Відео з фейсбуку Гжегожа Брауна

Поліція підтвердила, що прибула на місце після повідомлення про проникнення сторонніх осіб до лікарні, що порушило її роботу та спокій пацієнтів. Зрештою, правоохоронцям вдалося переконати чоловіків залишити приміщення.

Як відреагували на скандал у польському уряді

Міністр юстиції Польщі Адам Боднар заявив, що поведінка Гжегожа Брауна "виходить за межі не лише етичних, але, ймовірно, і правових норм", і підкреслив необхідність оперативної реакції з боку прокуратури.

Міністерка рівності Катажина Котула в етері телеканалу TVN24 заявила, що це "терористичні дії проти пацієнтів, медиків і адміністрації лікарні".

У четвер, 17 квітня, прокуратура Вроцлава повідомила про початок розслідування інциденту в медичному закладі.

До слова, Гжегож Браун – це ультраправий незалежний депутат Європарламенту та кандидат на президентських виборах у Польщі. Він відомий низкою скандальних вчинків як у Брюсселі, так і в Польщі.

Раніше він зірвав хвилину мовчання в пам'ять про жертв Голокосту, пошкодив менору, запалену на Хануку, використавши вогнегасник, а також знищив ялинку, прикрашену кульками з прапорами ЄС і України.