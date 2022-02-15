Абрамович, Новинський та інші: хто з нардепів повернувся в Україну, – ЗМІ

Згідно з інформацією оприлюдненою на сайті Верховної Ради, участь у пленарному засіданні 15 лютого взяли 8 з 23 народних депутатів, які напередодні перебували закордоном, повідомляє УНН.

Так, участь у голосуваннях на пленарному засіданні 15 лютого взяли Ігор Абрамович, Олександр Аліксійчук, Ярослав Железняк, Роман Іванісов, Ігор Кривошеєв, Сергій Нагорняк, Вадим Новинський та Євген Пивоваров.

Решта, 15 нардепів, не дивлячись на заклик Президента повернутися в країну, так і не були помічені на своєму робочому місці. Серед них Ілля Кива, Наталія Королевська, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Рабінович, Олесандра Устінова, Ірина Аллахвердієва, Тетяна Плачкова, Віталій Борт, Олександр Пузанов, Юрій Солод, Дмитро Шпенов, Вадим Столар, Євген Яковенко та Олег Волошин.

Нагадаємо, станом на 14 лютого, за межами України перебувало 23 народних депутати, які, начебто, виїхали на тлі загрози вторгнення з Росії.

Згодом, Президент Володимир Зеленський звернувся до нардепів повернутися та долучитися до захисту держави.