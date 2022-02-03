Абсолютно реально, – Чалий про арешт маєтків російських олігархів у Лондоні

Велика Британія має намір переглянути своє законодавство, аби була можливість вводити санкції проти будь-яких людей режиму Кремля. Мовиться і про російських олігархів. Їхню нерухомість можуть "заморозити".

Про це сказав експосол України у США Валерій Чалий в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За його словами, у Британії зараз активно обговорюють це питання.

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"Це абсолютно реально (санкції проти російських олігархів – 24 канал). У Великій Британії є внутрішня політична боротьба. Щодо цього питання дискутують всередині керівної партії. Для Бориса Джонсона дуже важливо, хто яку позицію займе", – сказав Чалий.

Їхнє законодавство дозволяє робити кроки, навіть щодо арешту (юридично вони можуть арештувати власність, а потім в судах далі з'ясовувати),

– додав експосол України.

У Великій Британії виникла проблема

Він зауважив, що у Великій Британії виникла проблема, коли всі історичні квартали купують іноземці. Дуже багато українців там проживають також.

"Може Велика Британія ухвалити відповідне рішення? Може. Треба ухвалювати такі персональні рішення? Треба", – підсумував Чалий.

Чи вплине це на Володимира Путіна

Експосол України впевнений, що санкції щодо російських олігархів у Британії вплинуть на президента Росії.

Так, це було б дуже дієво. Єдина проблема – всі російські олігархи в основному все вже повиводили (активи – 24 канал).Такого удару, який міг бути 2 – 3 роки тому, вже не можна нанести,

– сказав Чалий.

Він вважає, що неприємності для них будуть у такому разі, але катастрофи – ні.

Інтерв'ю з Валерієм Чалим на 24 каналі: дивіться відео