В Абу-Дабі закінчився другий раунд переговорів між Україною, Росією та США

В Абу-Дабі у четвер, 5 лютого, закінчився другий раунд тристоронніх переговорів між американською, українською та російською сторонами.

Про це журналістам розповіла речниця секретаря РНБО Діана Давітян.

Як минув черговий раунд перемовин?

Зазначимо, що Україна і Росія за посередництва США домовилися про обмін 314 полоненими. Про таке поінформував член американської команди Стів Віткофф. Представник Трампа додав, що попри значний обсяг подальшої роботи, подібні кроки свідчать про ефективність безперервних дипломатичних контактів і сприяють просуванню зусиль, спрямованих на завершення війни в Україні.

Зі свого боку головний представник Кремля на переговорах Кирило Дмитрієв повідомив про наявність обережних позитивних зрушень у межах тристоронніх консультацій. Водночас він розкритикував позицію європейських країн, звинувативши їх разом із Великою Британією у спробах втрутитися в переговорний процес і, за його словами, зірвати досягнення компромісів.

Окрім того, під час зустрічі 5 лютого Росія вчергове заявила про свої інтереси в контролі над Донбасом.

Росія бачить частиною великого договору визнання Донбасу російським усіма країнами,

– повідомляли росЗМІ.

Раніше ж президент Зеленський заявляв, що після масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України завдання та позиція української делегації в Абу-Дабі переглянуть. Днями під час пресконференції з генсеком НАТО Марко Рютте він також зазначав, що постійно перебуває на зв'язку з українською делегацією.

До слова, за даними NYT, дедалі більше українців допускають можливість територіальних поступок щодо Донбасу в обмін на надійні гарантії безпеки, хоча раніше переважна більшість категорично відкидала такий сценарій.

Як переговорний процес коментують експерти?