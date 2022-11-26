Працівник з Кенії став справжньою зіркою ЧС у Катарі: кумедні відео

Довкола чемпіонату світу-2022 в Катарі було багато суперечок щодо підготовки господарями до турніру. Втім, приємні історії він таки подарував – і не лише про футболістів чи тренерів, а й про звичайних працівників.

Одним з таких є кенієць Абубакар Аббас. "Метро-мен" став справжньою зіркою вболівальників завдяки своєму ставленню до виконання обов'язків.

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Працівник з Кенії став справжньою зіркою

До обов'язків хлопця входить просто сидіти на стільці та вказувати поролоновим пальцем напрямок до метро. Він повторював "Метро туди", а футбольні фанати в один момент "підхопили" цю "фішку".

Абубакар Аббас, якому 23 роки, вирішив урізноманітнити свої обов'язки. Цим він серйозно привернув до себе увагу вболівальників.

У перший день на роботі мені було нудно, і я відчув, що футбольним фанам теж нудно. Тож я знайшов спосіб їх залучити. На другий день, коли я сказав "Метро", вони відповіли "туди". Ми почали це повторювати, а вони почали зупинятися, знімаючи мене. А я став їм підігравати,

– розповів "Метро-мен".

Зрештою відео з кенійцем стало вірусним, і тепер він відомий у мережі під прізвиськом "Метро-мен". Абубакар нещодавно навіть завів свій власний обліковий запис Metro Man у TikTok, який вже зібрав понад 40 тисяч підписників і сотні тисяч переглядів його відео.

Абубакар отримав свою роботу на чемпіонаті світу в Катарі випадково. Ще у вересні він почув про вакансії у сфері безпеки. Він подав заявку в останній день і дивом потрапив у шорт-лист для співбесід.

Та тепер слава хлопця настільки великою, що він навіть виступив на футбольному стадіоні під час одного з матчів.