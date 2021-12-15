Адаптивний карантин в Україні продовжили на 2022 рік

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 березня 2022 року. Відповідне рішення Кабмін ухвалив під час засідання 15 грудня.

Це трапилось на засідання Кабінету Міністрів України 15 грудня. Причина – недостатня кількість вакцинованих осіб.

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Уряд продовжив карантин

Денис Шмигаль пояснив, що, на жаль, темпи вакцинації починають спадати. Тому прем'єр закликав вакцинованих людей розповісти родичам та близьким про безпечність вакцинування.

Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% населення, то ми маємо продовжувати дотримуватись всіх встановлених каранинних обмежень. Щоб максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивних карантин до 31 березня 2022 року,

– розповів Шмигаль.

Політик пояснив, що всі правила щодо СOVID-сертифікатів, захисник масок та дистанцій залишаються в силі.

У грудні обмеження посилили

Адаптивний карантин до кінця 2021 року в Україні продовжили ще у вересні. Водночас з 6 грудня обмеження для невакцинованих українців у жовтій та червоній зонах посилили.

Тим часом усі вакциновані громадяни мають носити при собі відповідні документи.

У жовтій зоні люди, які не отримали хоча б одну дозу вакцини або не мають негативного тесту чи сертифікату про одужання, не можуть:

брати участь у проведенні всіх масових заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

відвідувати бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Омікрон може змінити історію пандемії

У ВООЗ розповіли, що новий штам вірусу Омікрон може мати вплив на усю пандемію коронавірусу.

Ще 8 грудня Омікрон зафіксували вже у 57 країнах світу.

Водночас гендиректор ВООЗ Тедрос Адан Гебреєсус наголосив, що наразі складно спрогнозувати, про який саме вплив мовиться.

Дію жовтих COVID-сертифікатів скоротили у 4 рази. Документ, який людина отримує після однієї дози вакцини, буде чинним лише упродовж 30 днів.



Адаптивний карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу