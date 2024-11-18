Працівниця Укрзалізниці дивилася російські серіали в залі для військових: що каже перевізник

Український письменник та військовий Остап Українець заявив, що адміністраторка залу дивилась російські серіали в залі очікування для військовослужбовців. При цьому їх було чутно бійцям, які чекали на потяг.

24 Канал пише з посиланням на Остапа Українця, що інцидент відбувся ввечері 17 листопада 2024 року.

Дивіться також "Рух має свою болючу ціну": в УЗ розповіли, ким були залізничники, яких вбила Росія у Нікополі

Що відомо про інцидент в залі очікувань

Остап Українець розповів, що чекав на поїзд в залі для військовослужбовців орієнтовно о 19 – 19:30 17 листопада в Києві.

Адміністраторка залу гучно, на цілий зал дивиться російські серіали. Підходити робити зауваження я вже сил не маю, бо це обов'язково с*ач і скандал, а не просто "зробити зауваження",

– написав боєць.

Він звернувся до Укрзалізниці та зазначив, що не може не поінформувати про цей "неперевершений" сервіс.



Реакція Укрзалізниці на звернення / скриншот 24 Каналу

Своєю чергою в Укрзалізниці подякували за звернення та сказали, що перепрошують за неприємний досвід.

Перегляд серіалів на робочому місці, тим більше такого змісту, є абсолютно неприпустимим, особливо в залах очікування для військовослужбовців. Ми негайно проведемо перевірку та вживемо дисциплінарних заходів до відповідальних осіб,

– пояснив перевізник.

Там додали, що звернення зареєстрували за номером 1452689.