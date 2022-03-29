Адміністрація Байдена панічно боїться потенційного хаосу в Росії після краху Путіна, – Каспаров

Джо Байден під час промови у Польщі 26 березня заявив, що Путін не може залишатися при владі. Проте відразу після цього департамент США вибачився за слова президента. Проте експерти вважають, що Байден говорив щиро.

Таку думку висловив політик та російський опозиціонер Гаррі Каспаров в ефірі 24 каналу.

До теми США не ведуть політику зміни влади в Росії, – Байден

Байден у промові був щирий

За його словами, дивлячись на такі "обмовки" Байдена, можна припустити, що він був щирий.

"Все таки, він людина з часів Холодної війни, він пам'ятає, що таке СРСР. І я думаю, що після розмови з українськими біженцями про всі жахи війни, Байден щиро сказав те, що він думає", – наголосив Каспаров.

Чому Адміністрація Байдена злякалася

Але, на думку експерта, тут проблема в тому, що вся адміністрація США прийшла в жах від слів Байдена, бо тоді це означало б, що їм треба застосовувати якісь дії, які до цього привели б.

Для цього не треба захоплювати бункер Путіна, тут треба чітко окреслити цілі війни і допомогти Україні виграти цю війну. І головне зафіксувати, що ціль санкцій не просто покарати Путіна за війну, а що вони будуть зберігатися, поки його війська залишатимуться на території України, включаючи Крим,

– сказав Гаррі Каспаров.

Він додав, що Америка немає цілі припинити всі можливості для путінського режиму погрожувати Україні та всьому світу. Адже держдепартамент США боїться. Одна з проблем, з якою вони стикаються – що станеться, якщо впаде путінський режим.

У США бояться хаосу після краху Путіна

"В це важко повірити, але я пам'ятаю промову Джорджа Буша в Києві у 1991 році, коли він попередив українців про небезпеку націоналізму і виходу з Радянського Союзу", – пояснив експерт.

За словами Каспарова, тоді адміністрація США панічно боялася розпаду СРСР, а сьогодні – те ж саме.

Адміністрація Байдена панічно боїться потенційного хаосу в Росії після краху Путіна. І цей страх перешкоджає виробленню стратегії, яка була б направлена на ліквідацію режиму, який є головною терористичною загрозою всьому людству,

– підсумував опозиціонер.

Каспаров — Політики не готові приймати рішення, які змінять наше майбутнє:



До слова, після слів Джо Байдена про те, що Путін не може залишатися при владі, країни Заходу одразу почали вибачатися. Проте експерти кажуть, що цим роблять вони подарунок Володимиру Путіну.