Адміністрація Байдена просить виділити 32,5 мільярда доларів на підтримку України

13:49

Увесь цивілізований світ засуджує цинічне вторгнення Росії в Україну. Наші партнери виділяють гроші на підтримку країни та скеровують іншу допомогу. Тепер Адміністрація Байдена просить Конгрес США виділити ще 32,5 мільярда для українців.