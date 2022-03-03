Адміністрація Байдена просить виділити 32,5 мільярда доларів на підтримку України

3 березня 2022 , 13:49
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Джерело:

The Washington Post

Увесь цивілізований світ засуджує цинічне вторгнення Росії в Україну. Наші партнери виділяють гроші на підтримку країни та скеровують іншу допомогу. Тепер Адміністрація Байдена просить Конгрес США виділити ще 32,5 мільярда для українців.

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