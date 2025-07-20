Росіяни вкрали свій єдиний "авіаносець", але щастя їм це не принесло, – Плетенчук

Росія впродовж усього свого існування не вирізнялася оригінальністю та винахідливістю. Свій авіаносець "Адмірал Кузнєцов" окупанти, по суті, вкрали в українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері національного маратону.

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Як Росія вкрала в України авіаносець "Адмірал Кузнєцов"?

Дмитро Плетенчук зазначив, що Росія, по суті, ніколи не мала авіаносців. Ті кораблі, які окупанти, називають "авіаносними крейсерами" насправді звичайний військовий корабель з палубою для літака.

Речник ВМС також зауважив, що за 70 років історії СРСР росіяни не спромоглися побудувати жодного авіаносця, і за фактично половину цього терміну окупанти змогли лише вкрасти один такий авіаносноподібний корабель в України у 1991-му році. Мовиться про крейсер "Адмірал Кузнєцов", який був збудований у Миколаєві.

Далеко не всі знають, що цей авіаносний крейсер був банально вкрадений. Коли відбувався розподіл Чорноморського флоту, вони (росіяни – 24 Канал) просто фактично українську частину команди залишили на березі, перегнали його в такому терміновому порядку на північ і включили до складу Північного флоту. Але щастя крадене, як ви бачите, їм не принесло,

– пояснив Плетенчук.

Він також наголосив, що росіянам, в принципі, не потрібен авіаносець, адже в них немає під нього відповідних літаків.

"Це ціла культура... Це еволюція, це школа, це технології. А коли ви маєте єдиний авіаносний крейсер, який має від народження купу проблем із машиною, з машинним відділенням, авіаносець "Адмірал Кузнєцов" кілька разів втрачав хід взагалі за свою історію. Коли ви маєте проблеми з катапультами, з аерофінішерами та не можете довести до якогось більш-менш нормального стану робочого цей нещасний один зразок", – зазначив речник ВМС.

За словами капітана, фактично "Адмірал Кузнєцов" став для Кремля не гордістю, а дорогою проблемою, яку доводиться тягати на буксирі, бо самостійно він уже майже не ходить.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія може відмовитися від відновлення авіаносця "Адмірал Кузнєцов", ремонт якого триває понад 7 років. Колишній командувач Тихоокеанським флотом РФ вважає авіаносець застарілим, дорогим і вразливим для сучасної зброї.