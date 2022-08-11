Адмірал США пояснив росії, що означатиме застосування ядерної зброї проти України

У США наголосили, що застосування ядерної зброї в Україні буде мати "серйозні наслідки" для всього світу.

Глава Стратегічного командування Збройних сил США адмірал Чарльз Річард заявив, що застосування ядерної зброї є неприйнятним.

До теми Ядерну зброю проти України путін не застосує, а хімічну – може: адмірал США назвав причину

Застосування ядерної зброї в цій війні було б абсолютно неприйнятним і для нас, і для решти світу,

– сказав адмірал.

Чарльз Річард ще раз наголосив, що якщо Росія наважиться на використання ядерної зброї у війні проти України, то це буде мати наслідки по всьому світу.

Коротко про ймовірність застосування ядерної зброї Путіним

Інформація, що росія може застосувати ядерну зброю, більше схожа на інструмент інформаційно-психологічної війни. Однак така ймовірність існує, і її не можна викреслювати.

Раніше Борис Джонсон заявляв, що якщо росія буде намагатись застосувати зброю масового ураження, Велика Британія залишає за собою право нанесення превентивного удару без консультацій з НАТО. Схожа заява також неодноразово звучала від представників Білого дому.

Більше про це – військовий експерт Олег Жданов розповів про ядерний шантаж кремля: дивіться відео