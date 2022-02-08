Адвокат про шанси "Метінвеста" у суді за фактом нещодавно проведених обшуків

Металургійній групі компаній "Метінвест" варто звернутися до суду за фактом обшуків, проведених на її гірничо-збагачувальних комбінатах через податкові порушення, що нібито мали місце, вважає адвокат та правозахисник Андрій Бузаров.

Таку думку він висловив на своїй сторінці у Facebook.

"Звинувачення в несплаті податків, обшуки, репутації завдається шкода, і одночасно з цим податкова надає документи, що ніяких податкових боргів у компанії немає. Вгадайте про яку ситуацію мова? Правильно, про обшуки в "Метінвесті", – написав адвокат.

Бузаров впевнений, що при наявності такої доказової бази, компанія може сміливо подавати до суду і легко перемагати.

"Ось тільки суди у нас ніяк не реформують, і можливо це не збіг", – додав він.

Оскільки податкові органи підтвердили відсутність податкової заборгованості на північному, Інгулецькому та Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах групи, на яких правоохоронці проводили слідчі дії, то позиція компанії виглядає доволі сильною, впевнений Андрій Бузаров.

Податкова показала документи – у "Метінвесту" взагалі ніяких податкових боргів немає. Адвокат задається питаннями: Що це було, залякування? Але навіщо, бізнес і так платить податки.

Не розумію звідки, але талант вбивати інвестиційну привабливість у нашої влади в крові,

– підсумував адвокат.

Раніше повідомлялось, що за підсумками 2021 року група компаній "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків і зборів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2020.

За всю історію існування "Метінвесту" 2021 рік став рекордним за сумою виплачених податків. Цьому посприяли сприятлива ринкова ситуація і підвищення операційної ефективності компанії.