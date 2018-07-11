Адвокат розповів про стан здоров'я політв'язня з Криму Куку, який голодує

Відомий адвокат Едем Семедляєв розповів, що бранець Кремля Емір-Усеїн Куку втратив вже 9 кілограмів за 16 днів голодування.

Про це розповів адвокат Едем Семедляєв, повідомляє "Кримська солідарність".

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"Емір-Усеїн продовжує голодувати зі свого дня народження, з 26 червня 2018 року. За ці 16 днів схуднув на 9 кг. У середньому втрачає 600 грамів у день. Перебуває в СІЗО-4 в одиночній камері під постійним відеонаглядом", – зазначив адвокат.

Він розповів, що незважаючи на оголошене голодування, бранцю Куку кожного дня приносять їжу та зважують.

Нагадаємо, кримськотатарський правозахисник Емір-Усеїн Куку, який два тижні голодував з тою вимогою, що й український режисер Олег Сенцов, – звільнити всіх українських політв'язнів – зник із слідчого ізолятора у Ростові-на-Дону.