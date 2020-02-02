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      Адвокат Трампа Джуліані просив Єрмака залишити Кличка на посаді, – ЗМІ

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      Руді Джуліані і Віталій Кличко / facebook.com/Vitaliy.Klychko

      Адвокат президента США Рудольф Джуліані під час зустрічі з помічником президента Андрієм Єрмаком 2 серпня 2019 року просив залишити на посаді голову КМДА Віталія Кличка.

      Видання The New York Times зазначає, що під час зустрічі з Єрмаком Джуліані просив допомогти Кличкові зберегти посаду, називаючи Кличка давнім другом і колишнім клієнтом Джуліані.

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      Сам Джуліані визнав, що обговорював посаду Кличка на зустрічі з Єрмаком у Мадриді 2 серпня 2019 року. Єрмак у відповіді на запит The Times також визнав, що вони з Джуліані обговорювали майбутнє Кличка.

      За словами Єрмака, він відповів Джуліані, що він давно знає Кличка і що він користується підтримкою киян. Він відкинув будь-які припущення про те, що Джуліані намагався вплинути на його позицію щодо Кличка.

      Разом з тим, нардеп Олександр Ткаченко, якого розглядали як можливого кандидата на посаду голови КМДА замість Кличка, заявив, що "збіг у часі між зустріччю Кличка з Джуліані і подіями в управлінні Києвом був вражаючим".

      The New York Times зазначає, що, зважаючи на складний і непрозорий характер української політики, не зрозуміло, чи втручання Джуліані було визначальним фактором, який дозволив Кличкові зберегти посаду, але зрозуміло, що він намагався на це вплинути.

      Видання пише, що Кличко вперше найняв Джуліані в якості консультанта для своєї невдалої спроби обрання мером Києва в 2008 році.

      Відзначимо, що у липні Кличко розміщував на своїй фейсбук-сторінці фото своєї зустрічі з Джуліані. Із посиланням на джерела The New York Times стверджує, що тоді Кличко говорив соратникам, що американські союзники допоможуть йому зберегти посаду. 

      Сам Кличко заявив, що "це смішно" і що він "нікого не просив про допомогу". Він також сказав, що ніколи не мав ділових відносин із Джуліані.

      Що відомо про справу НАБУ проти Кличка?У листопаді 2019 року Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо мера Києва Віталія Кличка і його двох заступників через можливу державну зраду і розкрадання державних грошей при забудові столиці.

      У Вищому антикорупційному суді пояснили, що суд зобов'язав НАБУ відкрити цю справу через бездіяльність керівника Головного підрозділу детективів НАБУ.

      Сам Віталій Кличко переконаний, що жодних перспектив ця справа не має. На його думку, справі навмисне надають сенсаційного характеру в інформаційному полі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Віталій Кличко КМДА Новини Києва Дональд Трамп Новини США Андрій Єрмак Вибори мера Києва
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