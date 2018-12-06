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      Адвоката кримських татар судять за пост у Facebook: під будівлею суду влаштували флешмоб

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      Адвоката кримських татар судять за пост у Facebook: під будівлею суду влаштували флешмоб
      Адвоката кримських татар судять за пост у Facebook: під будівлею суду влаштували флешмоб / Фото з відкритих джерел

      В анексованому Криму під будівлею Київського районного суду Сімферополя влаштували флешмоб на підтримку адвоката кримських татар Еміля Курбедінова.

      Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй Facebook-сторінці.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що 6 грудня в окупованому Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова, який, захищав права кримських татар. Захисника затримали працівники "Центру протидії екстремізму". Цього ж дня ввечері адвоката почали судити.

      Чоловіки прийшли підтримати Курбедінова та почали фотографуватися з плакатом "Ти — наш народний захисник".

      крим суд флешмоб
      Під будівлею суду влаштували флешмоб на підтримку адвоката кримських татар Еміля Курбедінова

      Станом на 19:30 суд перебуває у нарадчій кімнаті.

      У чому окупаційна влада звинувачує Еміля Курбедінова?Російська окупаційна влада звинувачує його за статтею пропаганди чи публічної демонстрації нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики екстремістських організацій. Все через пост Еміля у Facebook із зображенням форуму Хізб ут-Тахрір 2013 року в Сімферополі. Більше того, за цей пост Кубедінов уже відбув адміністративний арешт упродовж 10 днів у січні 2017. Хізб ут-Тахрір – організація, яка вважається терористичною лише у Росії і Казахстані. Відомо, що мета організації — відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави (халіфату) та втілення у ній ісламської системи.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму арешт
      Джерело: 24 канал
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