"Не бачать, що відбувається під носом": партизани розвідали аеродром ФСБ у республіці Марій Ел

З'явилися кадри з військового аеродрому поблизу Данилово у республіці Марій Ел. Партизани розвідали, яка кількість авіації там розміщена.

Летовище належить російському ФСБ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Атеш".

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Яка авіація розміщена на аеродромі в Данилово

Агент "Атеш" провів розвідку на цьому військовому аеродромі поблизу столиці республіки Йошкар-Ола.

Раніше там базувався 681 винищувальний авіаполк ППО, а зараз – авіагрупа ФСБ.

Наразі на авіабазі розміщено багатоцільові гелікоптери Мі-8 та Ка-226, а також військово-транспортні літаки Ан-72, Ан-26, Іл-76. Цією технікою росіяни транспортують вантажі та особовий склад.

На об'єкті діють посилені заходи безпеки та таємності. Через дефіцит кваліфікованих кадрів російські спецслужби вже не бачать, що відбувається у них під самим носом. Водночас наші агенти успішно виконують завдання і залишаються непоміченими,

– додали партизани руху.

Яка ситуація на авіабазі ФСБ у республіці Марій Ел / Фото "Атеш"

Нагадаємо, що російські авіабази продовжують бути цілями "добрих" дронів. Так, 25 грудня була атакована Воронезька область. Там розташований військовий аеродром "Балтимор". Того дня російське міноборони прозвітувало про збиття 23 БпЛА над регіоном.