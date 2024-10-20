Де розташований аеродром "Липецьк-2", який уразили ЗСУ: показуємо на карті

Російський аеродром "Липецьк-2" вночі 20 жовтня атакували українські дрони. Цей факт підтвердили у Генштабі ЗСУ.

На цьому летовищі перебували також і літаки, які вилітали, щоб атакувати Україну. Де розташований російський аеродром "Липецьк-2", яка його відстань до України – читайте у матеріалі 24 Канал.

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Що відомо про ураження аеродрому "Липецьк-2"

У Генштабі ЗСУ 20 жовтня підтвердили, що 20 жовтня вночі було завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", що в Липецькій області Росії.

Зокрема, ціллю атаки були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.

Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога,

– наголосили у Генштабі.

Військові зауважили, що у районі об'єкта фіксували численні вибухи, а також відмічали активну роботу ворожої ППО. Результати ураження ще уточнюються.

До слова, аеродром "Липецьк-2" розташований за майже 280 кілометрів від українського кордону у Харківській області. Примітно, щоб потрапити у саму Липецьку область засоби ураження мали подолати ще й Бєлгородську та Воронезьку області, що вказує на проблеми в окупантів з ППО.

Де розташований аеродром "Липецьк-2" у Росії: дивіться на карті

До слова, Сили оборони цієї ж ночі атакували російське федеральне казенне підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова" в місті Дзержинськ Нижньогородської області. Тут росіяни виробляють хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб.