Дрони атакували аеродром Майкоп в Адигеї: показуємо на карті, де він розташований

Україна продовжує атакувати об'єкти нафтопереробної промисловості. Зокрема, дрони знищили паливний склад на аеродромі Майкоп у республіці Адигея.

Дрони атакували паливний склад на черговому російському аеродромі. 24 Канал показує, де він розташований.

Дивіться також Росія могла захопити завод у Вовчанську і Верхньокам'янське на Донеччині: огляд фронтів від ISW

За 410 кілометрів від фронту

Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що на аеродромі біля столиці республіки Адигея вдалося знищити паливний склад. Аеродром розташований доволі далеко, а саме за 410 кілометрів від лінії фронту.

Аеродром розташований біля селища Родніковий, що поруч із Краснодарським краєм, який, своєю чергою, межує із Україною.

На початку доби 10 жовтня у російських пабліках у телеграмі піднялася хвиля панічних повідомлень про масований наліт дронів, як це останнім часом вже неодноразово відбувалося.

У ніч проти 7 жовтня ЗСУ атакували нафтовий морський термінал у Феодосії, внаслідок чого зайнялися резервуари з паливом. У мережі показали супутникові фото наслідків атаки.

Так, на знімках із супутника Planet Labs за 8 жовтня видно хмари диму на території нафтобази у Феодосії, місті на березі Чорного моря в окупованому Росією Криму.



Аеродром Майкоп / Скриншот 24 Каналу