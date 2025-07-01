На аеродромі "Армавів" у Росії знищено літак Су-27УБ, – ГУР

У ніч проти 26 липня окупанти втратили черговий літак. Це сталося аеродромі у Краснодарському краї.

У ГУР уточнили, що на аеродромі "Армавір" полум'я охопило навчально-бойовий винищувач збройних сил Росії Су-27УБ, передає 24 Канал.

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Як росіяни втратили винищувач?

Аеродром "Армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища.

За інформацією місцевих мешканців, зв'язок у населених пунктах поблизу аеродрому – відсутній.

"Спротив кремлівському режиму всередині Росії – зростає", – додали в українській розвідці.

Як палав російський винищувач: дивіться відео

Нагадаємо, що 24 липня в Амурській області зник пасажирський літак Ан-24 із 43 пасажирами та 6 членами екіпажу на борту. Літак слідував маршрутом Хабаровськ – Благовіщенськ – Тинда і зник після невдалої спроби приземлення, зв'язок з ним втрачено. Уламки літака знайшли екстрені служби. Із пасажирів ніхто не вижив.