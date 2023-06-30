Виконували свої обов'язки: Санду розповіла, хто загинув у стрілянині в Кишиневі

Унаслідок стрілянини в аеропорту Кишинева загинуло щонайменше 2 осіб. Ними виявилися працівники силових структур.

Інформацію підтвердила президентка Молдови Майя Санду. Від рук нападника загинули прикордонник та співробітник служби охорони аеропорту.

Зверніть увагу МЗС України відреагувало на стрілянину в аеропорту в Кишиневі

Загинули при виконанні обов'язків

Майя Санду висловила свої співчуття родинам загиблих.

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови уточнили, що прикордонних та співробітник охоронної служби загинули під час безпосереднього виконання обов'язків.

Згодом розсекретили особу одного з загиблих. Це – 31-річний прикордонник Сергій Мунтяну.



Сергій Мунтяну / Newsmaker

Що відомо про нападника

МВС Молдови уже заявила про затримання нападника. Прем'єр-міністр країни Дорін Речан заявив, що ним виявився 43-річний громадянин Таджикистану, якому відмовили у в'їзді в Молдову.

Під час затримання зловмисника поранили.

Головне про стрілянину в аеропорту Кишинева

Трагедія в аеропорту у Кишиневі сталася вдень 30 червня. Іноземець відкрив вогонь. Загинули двоє людей. Причини, чому чоловік відкрив вогонь, наразі не озвучують.

Заявляють, що до Молдови чоловік приїхав з Туреччини. Також у ЗМІ є інформація, що він може бути найманцем ПВК "Вагнера".

У МЗС України відреагували на трагедію в столиці сусідньої країни. Там повідомили, що взаємодіють з молдовською владою для з'ясування деталей та уточнення, чи були в аеропорті українці.