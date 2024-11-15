Україна може відкрити аеропорт у Львові у 2025 році, – Reuters

Україна може відновити роботу першого аеропорту та запустити авіасполучення під час війни. Мовиться про аеропорт "Львів" імені Данила Галицького.

Такого висновку дійшов старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Аеропорт "Львів" можуть відкрити у 2025 році

Еллісон заявив, що Київ вже майже рік веде переговори з європейською авіаційною владою та різними авіакомпаніями, щоб відновити авіасполучення. Так, якщо вдасться досягти домовленностей, то у 2025 році в Україні можуть відновити роботу аеропорту.

Якщо регулюючі органи погодяться, що відкривати його безпечно, і буде прийнято політичне рішення, страхова галузь буде готова підтримати зусилля щодо відновлення,

– вважає Еллісон.

Журналісти Reuters звернулися до Державної авіаційної служби України за коментарем. Там вони отримали відповідь, що дійсно розглядається можливість відновлення авіасполучення, яке відбуватиметься поетапно та обмежено. Це може статися "за умови оцінки ризиків та їх зниження до прийнятного рівня, а також реалізації додаткових заходів безпеки". Втім, у Державіаслужбі не вказували конкретних часових проміжків.

Еллісон додав, що "було багато зроблено задля безпеки повітряного простору", проте розкривати деталей він не став. Ймовірно, першим відкриють аеропорт саме у Львові. Він має 2 термінали та до початку повномасштабної війни обслуговував до 3 тисяч пасажирів на годину.

Україна також хоче відновити роботу аеропорту біля Києва, проте Еллісон вважає, що поки доведеться почекати, поки авіаційний ринок не впевниться, що будуть безпечними польоти у менш ризикованому сценарії.

У ЗМІ додали, що саме Київ та Київська область протягом останнього часу стає об'єктом для російських атак "Шахедами" та ракетами.