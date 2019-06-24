13:20
24 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Аеропорт "Жуляни" закриють на ремонт: коли та на скільки

      569 Читать новость на русском
      Аеропорт "Жуляни"
      Аеропорт "Жуляни" / mycheaptrip.com.ua

      Аеропорт "Жуляни" у Києві у вересні не прийматиме та не відправлятиме рейси. Його закриють на ремонт злітно-посадкової смуги на 10 днів.

      Коли закриють аеропорт "Жуляни"? З 09:00 2 вересня до 09:00 12 вересня за київським часом, avianews.com з посиланням на власні джерела.

      Читайте також: Топ найпунктуальніших авіакомпаній в українських аеропортах: інфографіка

      Куди перенесуть здійснення рейсів? Повітряними воротами у "Жулянах" керує компанія "Майстер-Авіа". Вона вже почала повідомляти авіаперевізників про закриття аеропорту у зв'язку із ремонтом і запропонувала тимчасово обслуговуватись на аеродромі "Бориспіль". Чи готовий останній прийняти додаткові рейси – наразі невідомо. 

      На капітальний ремонт "Жуляни" закривали у 2008 році. Ремонтні роботи проводили за державні кошти. Повна реконструкція та подовження смуги дозволили розширити список літаків, які може приймати аеропорт. Тому сьогодні "Жуляни" мають змогу приймати популярні авіалайнери сімейства Boeing 737 та Airbus A320.

      У 2017 році аеродром закривали для ремонту смуги на 10 днів – з 14 по 24 травня 2017 року. Цей ремонт проводився вже на кошти КП "Міжнародний аеропорт "Київ" і обійшовся у майже 25 мільйонів гривень. Рейси авіаперевізників, які обслуговував аеропорт, перенесли до "Борисполя". 


      У вересні "Жуляни" закриють на ремонт

      blog_ava
      Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
      сьогодні
      12559
      Теги: авіація Новини України Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Классическая медиапроституция, или Журналистика по-медведчуковски
      сьогодні , 12:00 Классическая медиапроституция, или Журналистика по-медведчуковски
      Блог Медіа 663
      Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше
      сьогодні , 11:30 Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше
      Тетяна Мартинюк 792
      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      сьогодні , 11:25 ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      Світлана Попова 1810
      США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      сьогодні , 08:41 США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      Світові Медіа 4018
      Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      23 червня , 22:00 Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2225
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук