Аеропорт "Жуляни" закриють на ремонт: коли та на скільки

Аеропорт "Жуляни" у Києві у вересні не прийматиме та не відправлятиме рейси. Його закриють на ремонт злітно-посадкової смуги на 10 днів.

Коли закриють аеропорт "Жуляни"? З 09:00 2 вересня до 09:00 12 вересня за київським часом, avianews.com з посиланням на власні джерела.

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Куди перенесуть здійснення рейсів? Повітряними воротами у "Жулянах" керує компанія "Майстер-Авіа". Вона вже почала повідомляти авіаперевізників про закриття аеропорту у зв'язку із ремонтом і запропонувала тимчасово обслуговуватись на аеродромі "Бориспіль". Чи готовий останній прийняти додаткові рейси – наразі невідомо.

На капітальний ремонт "Жуляни" закривали у 2008 році. Ремонтні роботи проводили за державні кошти. Повна реконструкція та подовження смуги дозволили розширити список літаків, які може приймати аеропорт. Тому сьогодні "Жуляни" мають змогу приймати популярні авіалайнери сімейства Boeing 737 та Airbus A320.

У 2017 році аеродром закривали для ремонту смуги на 10 днів – з 14 по 24 травня 2017 року. Цей ремонт проводився вже на кошти КП "Міжнародний аеропорт "Київ" і обійшовся у майже 25 мільйонів гривень. Рейси авіаперевізників, які обслуговував аеропорт, перенесли до "Борисполя".



У вересні "Жуляни" закриють на ремонт