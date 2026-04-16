Польща закрила аеропорти через масований удар Росії по Україні
Масована ракетно-дронова атака Росії по Україні в ніч проти 16 квітня спричинила перебої в роботі авіації у сусідній Польщі. Країна тимчасово призупиняла роботу аеропортів у Любліні та Жешуві та піднімала в небо бойову авіацію.
Обмеження були запроваджені через необхідність забезпечення безпеки повітряного простору під час активності російських засобів ураження поблизу кордону. Про це повідомляє Польське агентство повітряної навігації (PANSA).
Дивіться також Дніпро, Харків, Одеса під ударом – ворог масовано атакує "Шахедами": де зараз небезпечно
Як російська атака на Україну вплинула на авіасполучення Польщі?
У ніч проти 16 квітня Польща була змушена реагувати на масовану атаку Росії по території України, яка вплинула на безпеку повітряного простору регіону. Через загрозу та активність військової авіації тимчасово призупинили роботу аеропорти в Любліні та Жешуві.
Через необхідність забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Любліні та Жешові тимчасово призупинили повітряні операції,
– йдеться у повідомленні Польського агентства повітряної навігації.
Крім того, Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло в повітря винищувачі для патрулювання та захисту повітряного простору країни.
Такі заходи були ухвалені на тлі масованого комбінованого удару Росії по Україні із застосуванням ракет і безпілотників, частина з яких рухалася в напрямку західних регіонів.
Після стабілізації ситуації роботу аеропортів було відновлено, однак у регіоні зберігається підвищений рівень готовності.
Що відомо про атаку Росії по Україні 16 квітня?
Ворог масовано атакував Україну, застосувавши ракети та безпілотники. Міста пережили кілька хвиль ударів по критичній, портовій та житловій інфраструктурі, є загиблі та постраждалі. Загалом за добу 15 – 16 квітня Росія здійснила дві хвилі комбінованих атак. 667 повітряних цілей із 703 збили, зокрема 31 ракету та 636 БпЛА. Частина цілей влучила по 26 локаціях, ще на 25 зафіксовано падіння уламків.
В Одесі зафіксовано кілька хвиль змішаних ракетно-дронових атак. Загинули 8 людей, щонайменше 12 отримали поранення, пошкоджено портові об’єкти, критичну інфраструктуру та житлові будинки, зокрема щонайменше три багатоповерхівки, гуртожиток і прилеглі споруди. В окремих локаціях виникли пожежі.
У Харкові внаслідок вибухів зайнявся легковий автомобіль, попередньо без постраждалих. У Немишлянському районі удар пошкодив проїзну частину, вибив вікна у п’яти приватних будинках та пошкодив газову мережу, двоє людей звернулися по медичну допомогу. На місцях працювали екстрені служби.
У Дніпрі внаслідок нічної атаки загинули 2 людини, ще 27 дістали поранення, 14 постраждалих госпіталізовані, п’ятеро перебувають у важкому стані.