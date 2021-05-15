В лондонському аеропорту влаштували масову бійку через образу жінки: відео

У британському аеропорту Лутон, розташованому біля Лондона, пасажири влаштували бійку. Внаслідок інциденту постраждали 4 людини, з них 3 довелося госпіталізувати.

Бійка зав'язалася вранці 14 травня на паспортному контролі. Спочатку поліцейські затримали 17 людей.

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Після перевірки та з'ясування обставин правоохоронці відпустили 5 затриманих, ще одного відпустили під заставу, але на певних умовах.

Інших 11 чоловіків віком від 20 до 55 років звільнили під заставу напередодні судового засідання. Їх звинуватили у порушенні громадського порядку із застосуванням насильства.

Чому виникла бійка

У мережі опублікували шокуючі кадри, на яких багато чоловіків б'ють один одного ногами та валізами у торговому районі аеропорту.

За інформацією видання MailOnline, бійка виникла після того, як один з чоловіків кинув пляшку в іншого. Він нібито образив жінку, з якою той подорожував.

Бійка в аеропорту Лутон: дивіться відео

Як відреагували в аеропорту

Керівництво аеропорту Лутон вибачилося перед постраждалими за інцидент. Там наголосили, що шоковані та засмучені тим, що сталося.

"Ми застосовуємо підхід нульової терпимості до насильства і продовжуємо допомагати правоохоронцям у її запитах", – зазначив представник летовища.