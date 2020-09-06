В аеропорту Львова прикордонники упродовж 8 годин не випускали на територію України щонайменше 10 громадян США, Канади та Німеччини. Усі вони прилетіли, аби відвідати своїх стареньких батьків.

Детальніше про інцидент у львівському аеропорту

Як написала у фейсбуці одна з пасажирок Марія Ягла, іноземці прибули до України о 17:30 5 вересня. І щонайменше до 1:30 6 числа їх тримали в аеропорту.

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За словами жінки, всі вони мають законні підстави для в'їзду до України як іноземні громадяни, що є родичами першої лінії громадян України.

Але наші українські посадовці для свого користування придумали один пунктик до вищезгаданої постанови, а саме, що іноземці, які їдуть до батьків-громадян України, мають бути дітьми до 18 років. Хоча в постанові цього немає,

– зауважила Марія Ягла.

Вона додала, що кожен із постраждалих мав всі необхідні документи, щоб в'їхати до України, зокрема свідоцтва про народження, про одруження, копії паспортів батьків, медичне страхування тощо. Тому причина відмови для неї є незрозумілою.

Згодом Марія Ягла повідомила, що усіх іноземців пропустили на територію України за вказівкою з Києва.

Що кажуть у Держприкордонслужбі

Ще наприкінці серпня відомство у фейсбуці оприлюднило витяги з постанови уряду про заборону в’їзду на територію України іноземцям та особам без громадянства на період з 28 серпня по 28 вересня 2020 року.

Відповідно до неї, до переліку осіб, які мають право на перетин кордону є ті, "що є батьками або дітьми громадянина України". Жодних згадок про вік в документі немає.

Водночас у відповідях користувачам під цим дописом Держприкордонслужба вказує власне трактування.

Щодо дітей громадян України – це є особа іноземця до 18-ти років, за наявності документів що підтверджує цей факт (наприклад: оригінал, нотаріально-засвідчена копія свідоцтва про народження дитини та ксерокопія паспортного документа громадянина України),

– зазначили у відомстві.

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Відповідь ДПСУ щодо в'їзду іноземців, які є дітьми громадян України / Скриншот фейсбук-допису

Що цьому передувало