В аеропорту Пулково у Петербурзі вдруге за добу ввели обмеження на польоти

У Росії стає все неспокійніше через атаки невідомих дронів. Там вдруге за добу обмежують роботу аеропортів.

У аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі вдруге за 4 січня 2025 року обмежили роботу. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Ввели план "Килим"

В аеропорту Пулково в Петербурзі знову введено обмеження на польоти. Це сталось вдруге за добу через ймовірну загрозу ударів безпілотниками.

Аеропорт не приймає та не відправляє рейси. У телеграм-каналах наголошують, що заборона тимчасова.

Відомо, що шість літаків, які йшли на посадку, перебувають у зоні очікування в районі Ладозького озера. Серед них рейси з Череповця, Тюмені, Челябінська, Самари, Новосибірська та Пермі.

Раніше вночі писали, що в районі Лузької губи Фінської затоки було виявлено БпЛА. Для протидії використовувалися сили та засоби ППО Росії. Губернатор Ленінградської області Дрозденко заявив, що руйнувань та постраждалих немає.